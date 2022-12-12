Во Владивостоке стартовал фестиваль китайских мультиков

Кадр из мультика. Фото: Администрация Владивостока

Фестиваль китайских мультфильмов проходит во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

Показывать китайские мультики будут каждый день с 12 декабря по 16 декабря. Это три картины: «Белая змея», «Медведи соседи: большое уменьшение» и «Медведи соседи: побег из космоса». Посмотреть мультипликационные фильмы можно будет в кинотеатрах «Уссури» и «Иллюзион». Показы организованы администрацией Владивостока и Генеральным консульством Китайской Народной Республики при поддержке сети кинотеатров.

Первый сеанс в «Уссури» посетили школьники из 13, 42 и 47 школ, а также заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний и генеральный консул КНР госпожа Пяо Янфань. Транслировали «Белую змею».

Генеральный консул КНР госпожа Пяо Янфань. Фото: Администрация Владивостока

– В мультфильмах оживают древние легенды, которые учат нас вечным ценностям - дружбе, прощению и взаимовыручке. В них запечатлены традиции, которые "сшивают" полотно жизни целой страны. Для нас, близких соседей, которые, как гласит китайская поговорка, лучше дальней родни, очень важно понимать друг друга, а научиться этому можно благодаря магии кино, - обратилась к зрителям Дарья Стегний.

Госпожа Пяо Янфань в свою очередь отметила, что история мультипликации в Китае насыщена событиями и в этом году будет отмечать столетний юбилей.

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