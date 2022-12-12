Любимые звезды приморцев вновь засияют в Покровском парке

Ночные огни. Фото: newsvl.ru

Жители Владивостока привыкли, что зимой Покровский парк сияет яркими огнями и фонариками-звездами, но уже близится середина месяца, а прекрасных огоньков все нет и нет. «Комсомолка» выяснила, когда одно из любимых мест приморцев вновь наполнится праздничной атмосферой.

В пресс-службе мэрии рассказали, что праздничные световые гирлянды будут радовать глаз гостей и жителей города ближе к Новому году. Эти украшения добавляют особу, даже сказочную атмосферу прогулкам. Создается впечатление, словно звезды действительно спустились на землю и кружат над головами прохожих. А ведь в преддверии новогодней ночи так хочется верить в чудо. Почему бы не пофантазировать о капельке волшебства?

С таким освещением прогулки становятся куда атмосфернее. Фото: newsvl.ru

В пресс-службе также отметили, что иллюминацию включат и в сквере на улице Верхнепортовая. А для тех, кому хочется еще больше праздничной атмосферы, напомним, что с 15 декабря приморцев ждет открытие чудесной ярмарки «Сделано в Приморье. Снежные истории».

Людям полюбились эти украшения. Фото: newsvl.ru

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