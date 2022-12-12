Лихач на Jimny, проехавший по пешеходной набережной на Второй Речке во Владивостоке, испортил газоны

Все произошло в субботу, 10 декабря. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Дирекция общественных пространств Владивостока ищет водителя на Suzuki Jimny, который решил исколесить набережную на Второй Речке (имени Арсеньева). Речь о пешеходных зонах недавно благоустроенной территории. Публикуем подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как стало известно из записей с камер видеонаблюдения, все произошло вечером в субботу, 10 января, в промежуток между 21:13 и 21:19. Как сообщили редакции в Дирекции общественных пространств, повреждены газоны общественного пространства. Ущерб оценил специалист на выезде. Нарушителя все еще не нашли.

Причины такого поступка остаются не известны. Владивостокцы предполагают, что мужчина хотел удивить спутницу. В дирекции уточнили, что на пассажирском сиденье с ним была девушка-брюнетка с длинными волосами и в черной куртке.

Напомним, это далеко не первый подобный инцидент. С помощью камер наблюдения в городе специалисты мэрии и Дирекции часто ищут вандалов, разбивающих остановки.

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