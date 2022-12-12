Портал в иное измерение: мистическая дыра образовалась в центре Владивостока

Известно, что в ширину отверстие больше метра. Фото: скриншот

На дорожном полотне на площади Семеновской во Владивостоке образовалась дыра. Асфальт провалился в центре важного транспортного узла, где останавливается немалая часть маршрутов общественного транспорта. Специалисты уже проводят обследование участка, сообщает «КП» со ссылкой на мэрию.

– Специалисты выехали на место. Ведется обследование. Сразу будут проводиться работы по восстановлению, – отметили в администрации города.

Известно, что в ширину отверстие больше метра. Рядом с ней расположена ливневая канализация. Вероятно, повреждения как-то взаимосвязаны. Пока дыра огорожена и ждет, когда ее отремонтируют. В мэрии пообещали позднее сообщить причину провала.

– Сегодня вечером провал планируют устранить, на месте уже работают специалисты предприятия и выехала спецтехника МБУ «СГТ», – пояснили в МБУ «Содержание Городских Территорий».

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