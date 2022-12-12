Во Владивосток из ЛНР вернулись сотрудники ЧОП

Приморский отряд был сформирован на базе двух охранных предприятий «Гранит» и «Старга Секьюрити». Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Спустя три месяца из ЛНР домой, во Владивосток, вернулись 16 сотрудников охранных агентств. Там они занимались важным делом – охраняли школы и детские сады. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Задача защищать школьные и дошкольные учреждения на освобожденных землях появилась еще в августе. За нее взялось всероссийское объединение работодателей. Со всей страны 2,5 тысячи человек охраняли детей. Приморский же отряд был сформирован на базе двух охранных предприятий «Гранит» и «Старга Секьюрити». И вот теперь он вернулся домой, без потерь.

Встречали в аэропорту отряд заместитель главы администрации Евгений Бавин, председатель совета директоров группы охранных компаний «Гранит» Евгений Пушкарев и другие сотрудники.

– Дорогие ребята, с возвращением вас всех на родную землю. Вы три месяца находились в сложных условиях, выполняя очень серьезную задачу. Знаю, как непросто проходила ваша служба, как тянулись к вам люди. Вы большие молодцы и пример не только для нас, приморцев, но и всех российских граждан, – поприветствовал прибывших Евгений Бавин.

Руководитель «Гранит Приморья» также рассказал, что работа была специфическая. В Луганской области громко работают системы ПВО, которых дети пугаются. Поэтому детские сады там выглядят совсем не как у нас. Но сотрудники ЧОП со всем справились и готовы дальше выполнять поставленные перед ними задачи.

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