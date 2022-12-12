Во Владивостоке прямо на дороге у тягача сорвало контейнер

Во Владивостоке на Низководном мосту у тягача сорвало контейнер. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Низководном мосту у тягача сорвало контейнер. Видео, которые засняли этот страшный момент, уже распространяются по местным группам в социальных сетях. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сегодня в городе сильный ветер, обещают даже дождь со снегом. Именно бушевание стихии, предполагают жители, сорвало огромный контейнер и выкинуло его на дорогу. Тот завалился на бок и упал так, что полетели даже искры – и это тоже видно на видео. Повезло, что, когда это произошло, рядом с тягачом не было машин. Иначе пострадавших было бы не избежать.

Другой причиной могла стать обычная невнимательность или халатность. В комментариях пишут о том, что контейнер явно был не закреплен.

– Налицо безответственность водителя, который должен был его закрепить!

– Так времени нет закрепить фитинги, все быстрее и быстрее. Теперь есть время ждать кран.

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