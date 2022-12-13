Приморский чиновник, который выкинул канистру на газон, обвиняется в присвоении 400 тысяч рублей

Присвоенными финансами Хрущев распоряжался по своему усмотрению. Фото: Социальные сети

Печально известный экс-директор владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев обвиняется в превышении должностных полномочий. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, бывший начальник присвоил себе премий на сумму более 400 тысяч рублей, «даря и отнимая» их у сотрудников.

– По версии следствия, в период с 2018-го по 2020 год директор учреждения в силу должностных полномочий неоднократно принимал решения о материальном поощрении отличившихся работников, которым предлагал часть полученных в виде премий денежных средств передавать ему, – отметили в ведомстве

Присвоенными финансами Хрущев распоряжался по своему усмотрению. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о том, как чиновник и единоросс Игорь Хрущев на Военном Шоссе вышел из своего Mercedes-Benz GL, достал из багажника канистру из-под моторного масла и выбросил на газон. Его поступок попал на стоящий сзади видеорегистратор. Запись вызвала большой общественный резонанс. О ситуации высказывался губернатор Олег Кожемяко, который пригрозил лишить чиновника регалий, в том числе членства в «Единой России».

На тот момент, 6 марта 2021 года, господин Хрущев состоял в должности директора владивостокского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Также был руководителем Международного партийного центра в партии ЕР. В прошлом он работал главой департамента промышленности и транспорта Приморского края.

Позднее в апреле экс-чиновника все-таки изгнали из партии, но уже в октябре он вернулся в кресло руководителя филиала ФГКУ «Росгранстрой».

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