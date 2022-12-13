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НовостиВладивосток13 декабря 2022 0:45

Приморский чиновник, который выкинул канистру на газон, обвиняется в присвоении 400 тысяч рублей

Бывший начальник владивостокского филиала Росгранстроя незаконно назначал премии своим сотрудникам
Кирилл САМОЙЛОВ
Присвоенными финансами Хрущев распоряжался по своему усмотрению.

Присвоенными финансами Хрущев распоряжался по своему усмотрению.

Фото: Социальные сети

Печально известный экс-директор владивостокского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Игорь Хрущев обвиняется в превышении должностных полномочий. По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, бывший начальник присвоил себе премий на сумму более 400 тысяч рублей, «даря и отнимая» их у сотрудников.

– По версии следствия, в период с 2018-го по 2020 год директор учреждения в силу должностных полномочий неоднократно принимал решения о материальном поощрении отличившихся работников, которым предлагал часть полученных в виде премий денежных средств передавать ему, – отметили в ведомстве

Присвоенными финансами Хрущев распоряжался по своему усмотрению. Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о том, как чиновник и единоросс Игорь Хрущев на Военном Шоссе вышел из своего Mercedes-Benz GL, достал из багажника канистру из-под моторного масла и выбросил на газон. Его поступок попал на стоящий сзади видеорегистратор. Запись вызвала большой общественный резонанс. О ситуации высказывался губернатор Олег Кожемяко, который пригрозил лишить чиновника регалий, в том числе членства в «Единой России».

На тот момент, 6 марта 2021 года, господин Хрущев состоял в должности директора владивостокского филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Также был руководителем Международного партийного центра в партии ЕР. В прошлом он работал главой департамента промышленности и транспорта Приморского края.

Позднее в апреле экс-чиновника все-таки изгнали из партии, но уже в октябре он вернулся в кресло руководителя филиала ФГКУ «Росгранстрой».

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