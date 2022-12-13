На Камчатке парень, угрожая ножом, изнасиловал свою знакомую

Мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке завели уголовное дело по факту изнасилования жительницы города Петропавловск-Камчатский. Во время происходящего злоумышленник угрожал своей жертве зарезать ножом ее. Подозревается в преступлении знакомый женщины, его задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили 13 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

В ведомстве рассказали, что произошло все днем 7 декабря в городе Петропавловск Камчатский. Женщина 32 лет находилась в квартире со своим 20-летним знакомым, как вдруг он схватил нож и, угрожая убийством, изнасиловал потерпевшую.

Спустя несколько дней полиция задержала нарушителя. Его подозревают в изнасиловании, соединенном с угрозами убийством, а также совершенном с особой жестокостью (пункт «б», часть 2, статья 131 УК РФ). В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Если вину мужчины докажут, то ему грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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