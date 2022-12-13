В центре Владивостока залатали огромную дыру в асфальте

О проделанной работе специалисты сообщили в Telegram-канале МБУ. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» залатали огромную дыру в дорожном полотне на площади Семеновской во Владивостоке. О проделанной работе специалисты сообщили в telegram-канале МБУ. Подробности – в материале «КП».

В понедельник, 12 декабря, на важном транспортном узле в центре приморской столицы провалилось асфальтовое покрытие. В мэрии сообщили, что отверстие обследуют и восстановят. Уже утром, после ночного снегопада, 13 декабря, в СГТ отчитались о проведенном ремонте.

13 декабря в СГТ отчитались о проведенном ремонте. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

– Место обрушения дорожного полотна было обследовано рабочей бригадой дорожной службы, укреплено, засыпано и огорожено бетонными блоками, – рассказали на предприятии.

Можно предположить, что данная яма успела причинить некоторое количество неудобств водителям общественного транспорта, поскольку ее расположение оказалось в самом центре площади.

ОБНОВЛЕНИЕ 15:14:

– Вчера в районе 15:30 произошло разрушение дорожного полотна в районе остановки Семёновской. Незамедлительно на место выехала бригада специалистов муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий». Выемка обвалившегося грунта исключила возможную причину повреждения сетей ливневой канализации. Предварительно установлено, что причину просадки необходимо устранять на глубине более пяти метров, – рассказывают в управлении дорог администрации Владивостока.

Чтобы избежать дальнейшего разрушения, было принято решение временно укрепить участок блоками, положить плиту перекрытия и отсыпать асфальтовой крошкой. Сейчас городским дорожникам предстоит провести масштабные работы по обследованию участка, устранению причин провал и полному восстановлению дороги.

– Для определения точной причины образовавшегося провала и устранения дальнейших возможных разрушений, будет проведено детальное обследование. Для этого в ближайшее время будет заключен контракт со специализированной подрядной организацией. Данной же компании предстоит провести в дальнейшем все необходимые мероприятия по восстановлению участка улично-дорожной сети. Эти мероприятия начнутся в ближайшие дни, – добавили специалисты управления дорог.

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