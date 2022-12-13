Больше 70 домов в двух районах Владивостока остались без электричества

В Ленинском районе Владивостока 37 домов остались без электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Владивостока 37 домов остались без электричества. Причиной отключения стала авария, сообщает «КП» со ссылкой на городскую администрацию. Еще одно массовое отключение произошло на Эгершельде – энергия не поступает в 33 постройки.

На данный момент известно, что в Ленинском районе электричества нет по следующим адресам: Адмирала Юмашева, 10а, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в; Луговая, 18, 21а, 22/26, 28, 30, 35, 37, 39; Нейбута, 57, 63, 67; Спортивная, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трамвайная, 14; Фадеева, 1а; Шепеткова, 16, 8, 8а, 8в. Неполадки устранят в течение четырех часов.

На Эгершельде нет света на улицах: Бестужева, 15а, 20, 21, 22, 22б, 23, 5, 6а; Верхнепортовая, 12а, 12б, 12в, 2, 25в, 30, 32, 36, 40а, 9, 9а; Посьетская, 10; Станюковича, 1, 10, 13, 16, 29а, 37, 39, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 52, 53.

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