Приморский ЦУР обработал более 82 тысяч обращений и жалоб жителей за год

Иллюстрация из архива. Фото: Вадим ПОПОВ

Центр управления регионом Приморского края подводит итоги года. В социальных сетях и интернете с начала года ЦУР принял и обработал более 82 тысяч обращений от граждан. Большинство из них касаются сферы благоустройства, ремонта и асфальтирования дорог, жилищно-коммунального хозяйства. Детали – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– В этом году мы помогли женщине обрести жилье, которая пять дней прожила с котом в подъезде. А благодаря бдительным горожанам, был «прикрыт» незаконный пункт сбора металлолома. Были просьбы от представительниц прекрасного пола отправить их в зону СВО. А если говорить про курьезные случаи – то их тоже бывает много. Одна жительница края просила губернатора позаниматься с ее сыном математикой. Пишут главе региона и сами школьники. Просьбы отменить занятия и домашние задания, конечно, мы не рассматриваем. Здесь важно то, что подростки знают, как с нами связаться, – рассказала Елена Бурмистрова, глава ЦУР.

В Приморье с помощью специалистов ЦУР создано уже более тысячи госпабликов – для школ, больниц, садиков и других государственных и властных структур. Их задача не только информировать население о своей работе, но и быть площадкой для обратной связи. Любой вопрос или проблема, озвученные подписчиками в комментариях, автоматически попадают на контроль к ответственному и решаются быстрее.

Напомним, связаться с Центром можно на всех актуальных в России платформах и в социальных сетях. Сообщить о своей проблеме или задать вопрос можно на официальной странице ЦУР ПК в Телеграме; во ВКонтакте и Одноклассники; в чат-боте Правительства и Губернатора Приморья; на сайте или в приложении «Госуслуги. Решаем вместе».

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