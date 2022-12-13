В квитанции за декабрь жители Владивостока увидят доначисления за услугу теплоснабжения в октябре

Доначисления связаны с тем, что отопительный сезон начался раньше. Фото: Александр ГЛУЗ

Специалисты отделения теплоснабжения Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация», АО «Дальневосточная генерирующая компания») уведомляют жителей Владивостока о том, что в квитанциях за декабрь им будет сделано доначисление за оказанную услугу отопления в октябре. Перерасчет будет произведен по тарифу, действовавшему до 1 декабря 2022 года, и отображен в графе «Перерасчет». Доначисление коснется жителей домов, не оборудованных общедомовым прибором учета (далее – ОДПУ).

Расчетный норматив за тепловую энергию для жилых домов со встроенными объектами образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения, имеющими общий ввод сети теплоснабжения с функционирующими системами отопления лестничных клеток, составит 0,000535 Гкал/м2 в день, без функционирующих систем отопления лестничных клеток – 0,000470 Гкал/м2 в день.

Для остальных жилых домов и прочих категорий потребителей с функционирующими системами отопления лестничных клеток расчетный норматив составит 0,000468 Гкал/м2 в день, без функционирующих систем отопления лестничных клеток – 0,000412 Гкал/м2.

Доначисления за отопление в домах, которые не оборудованы ОДПУ, будут произведены с фактической даты подключения коммунальной услуги, на основании актов, переданных управляющими организациями. В случаях отсутствия данного акта начисление будет произведено за 8 дней либо 1 день оказания услуги (отопительный сезон во Владивостоке начался 24 и 31 октября), согласно постановлению администрации Владивостока о начале отопительного сезона 2022-2023 гг. № 2497 от 19.10.2022.

По всем вопросам обращаться по следующим адресам:

Владивостокский РКЦ Центр обслуживания потребителей (ЦОП):

г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8

Call-центр: 8-800-234-77-77

«Единый информационный центр» ПАО «ДЭК»: 8-800-234-77-77

Офисы ПАО «ДЭК» находятся по следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00, Сб. 09:00-17:00, без перерыва);

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00, без перерыва);

Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, 18, офис 322 (Пн.-Пт. 09:00-18:00, без перерыва).

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