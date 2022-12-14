ДГК составила антирейтинг злостных неплательщиков

Некоторые «управляйки» собирают деньги, но не перечисляют их энергетикам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Приморских тепловых сетей (ПТС, филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») составили очередной антирейтинг злостных неплательщиков среди УК, ТСЖ и ЖСК. В список попали управляющие организации, имеющие перед энергокомпанией самую большую задолженность за оказанные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

По состоянию на 1 декабря текущего года в антирейтинг вошли 14 управляющих организаций Владивостока, которые задолжали более 40 миллионов рублей.

Всего же управляющие организации Владивостока должны энергетикам порядка 100 миллионов рублей, Артема – около 10 миллионов рублей, а в Партизанске – чуть более 44 тысяч рублей. Таким образом, по данным на 1 ноября УК, ТСЖ и ЖСК во Владивостоке, Артеме и Партизанске задолжали энергетикам более 110 млн рублей.

Специалисты Приморских тепловых сетей обращают внимание потребителей на то, что некоторые компании собирают с собственников жилья платежи за коммунальные услуги, но не перечисляют их энергетикам или производят оплату не в полном объеме. Энергокомпания не имеет возможности предоставлять услуги бесплатно или в долг, поскольку несет затраты на производство тепловой энергии, а также вкладывает средства в ремонтные работы и модернизацию сетей, поэтому недобросовестным управляющим компаниям, уклоняющимся от уплаты долгов и пени, предстоят судебные разбирательства.

Регулярно в суде на стадии рассмотрения находятся дела по задолженностям управляющих организаций перед энергетиками. В случае отказа добровольно исполнить решение суда и уплатить имеющуюся задолженность, исполнительные листы будут переданы приставам, что грозит управляющим компаниям арестом счетов до полного погашения задолженности за потребленные услуги теплоснабжения.

Помимо игнорирования платежных обязательств, ряд управляющих организаций не выполняет свои прямые функции по надлежащему содержанию дома и общедомового имущества.

Энергетики напоминают жителям города, что в случае невыполнения управляющими организациями своих прямых обязанностей, повлекшим снижение качества услуг теплоснабжения, жители Владивостока могут обратиться в Интернет-приемную на сайте ДГК: www.dvgk.ru.

Владивостокский РКЦ Центр обслуживания потребителей (ЦОП): г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8,

Call-центр: 8-800-234-77-77

«Единый информационный центр» ПАО «ДЭК»: 8-800-234-77-77

Офисы ПАО «ДЭК» находятся по следующим адресам:

Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (Пн.-Пт. 08:00-18:00 ч., Сб.09:00-17:00, без перерыва);

Приморский край, г. Владивосток, ул. Фирсова, 4 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва);

Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, 18, офис 322 (Пн.-Пт. 09:00-18:00 ч., без перерыва).

Справка:

АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 919,674 МВт/12 711,42 Гкал в час) ТГК России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в Группу РусГидро. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока в среднем, 70 %. В 2019 году АО «ДГК» выработано 24,8 млрд кВт*ч электроэнергии и отпущено 21,02 млн Гкал тепловой энергии. В компании работает около 10 тысяч человек. В ее состав входит 16 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха – Якутия), 1632 км тепломагистралей (в однотрубном исчислении).

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» образовано в 2007 году. Является основным Гарантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Единого Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии (мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. На территориях Сахалинской области, Камчатского края, Республики Саха (Якутия) выполняет агентские функции по расчетам за коммунальные услуги на основании агентских договоров с гарантирующими поставщиками и ресурсоснабжающими организациями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.