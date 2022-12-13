Невнимательность водителей может стать причиной аварии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной снегопад, который прошел в Приморье 12 декабря, привел к коллапсу на дорогах. Несмотря на то, что дорожные службы перешли в круглосуточный режим работы, а на опасных участках трасс работала снегоуборочная техника, всего за сутки в крае случилось 64 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что большая часть аварий зарегистрирована в приморской столице, а пик столкновений пришелся на временной промежуток с шести до семи вечера. Многие водители проигнорировали просьбы воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с погодными условиями. Снежные накаты, гололед на дорогах и невнимательность приморцев стала причиной роста показателей по количеству ДТП до 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлых суток. Из 64 аварий: 57 с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. Погибших нет, но 12 человек травмированы. Механические повреждения получили 126 автомобилей.

Следует отметить, что движение для большегрузного транспорта перекрыто на дороге «Де-Фриз – Седанка – Патрокл», а ограничен проезд всех видов транспортных средств на спуске по улице Капитана Шефнера.

Жителям Приморья настоятельно рекомендуют снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить аварийную ситуацию.

В случае дорожных затруднений водителям следует обратиться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники полиции окажут все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Телефон дежурной части Госавтоинспекции Приморского края: (423) 231 09 08, (423) 249 09 21.

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