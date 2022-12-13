Педагоги Приморья приняли участие в межмуниципальном конкурсе

Участниками конкурса стали 13 команд педагогов. Фото: Администрация Владивостока

Межмуниципальный конкурс «Метотур» пройдет 12, 13 и 14 декабря во Владивостоке. Проявить свои знания и побороться за первое место решили педагоги из разных уголков Приморского края. Победитель получит интерактивное оборудование от компании «Современная школа», а сразятся за него в интеллектуальном поединке целых 13 команд. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В составе каждой команды – директор образовательного учреждения, его заместитель и два педагога. Рассчитана конкурсная программа на три дня, которые подарят участникам не только незабываемый опыт, но и большое количество эмоций.

– Любой конкурс профессионального мастерства ставит педагога в позицию исследователя, формирует у него новый взгляд на социальную значимость профессии, расширяет круг общения педагогов, развивает их интеллектуальный и творческий потенциал. Мы убеждены, что такие события происходят во благо развития системы образования города и края, – отметил начальник управления образования администрации Владивостока Максим Кильчевский.

Первое испытание прошло 12 декабря. Педагоги провели междисциплинарный урок для учащихся школы №74. Вторник, 13 декабря, стал вторым конкурсным днем, во время которого состоится педагогический совет по определенным ситуация, а решить их помогут участникам студенты Школы педагогики ДВФУ. Финалом программы будет проектирование воспитательного мероприятия на одной из двух площадок. Ими станут детский технопарк «Кванториум» и библиотека имени А. Чехова.

Организован конкурс администрацией Владивостока в лице управления по работе с муниципальными учреждениями образования. Он проходит при поддержке министерства образования Приморского края, Приморского краевого института развития образования и ассоциации молодых педагогов Приморского края.

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