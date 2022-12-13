Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности всех юных героев записи Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция разыскала подростков, которые толпой избили школьника в Уссурийске. Родителям юных хулиганов грозит штраф и административная ответственность за плохое воспитание отпрысков, сообщает «КП – Владивосток».

После того как в сети появился видеоролик, на котором малолетние школьники буллят своего сверстника, родители последнего обратились в полицию. Отец мальчика написал заявление, когда увидел, что его ребенок подвергается унижениям и насилию. Собственно, сам сын не решился рассказать о произошедшем.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности всех юных героев записи и пригласили в отделение вместе с представителями. Каждому из них не больше от 10 до 13 лет, что еще сильнее подчеркивает абсурдность ситуации.

– Сотрудники полиции изучают обстоятельства инцидента, произошедшего в Уссурийске. Видеозапись происшествия полицейские обнаружили в социальных сетях. На кадрах несовершеннолетние применяют физическую силу к подростку, приправляя действия нецензурной бранью, – сообщили в приморском УМВД. – Сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято законное и обоснованное решение.

Теперь драчунов явно ждут уроки дисциплины и воспитательно-профилактический ремень за свои поступки. К слову, видео можно посмотреть в предыдущем материале, который писала «КП», а мы напомним, что случился конфликт 8 или 9 декабря. На кадрах несколько детей пристают к парню выше их ростом. Приятели школьника пытаются вмешаться в разборки, но им не позволяют этого сделать. Можно предположить, что молодежь выпивала, поскольку в конце видео появляется девочка, которая говорит, что пьяна.

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