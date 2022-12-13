Тхэквондисты «Восточника» уверенно завершили спортивный сезон 2022 года

На борцовские ковры-даянги спорткомплекса «Олимпиец» вышли 11 «восточников». Фото: АО «Восточный Порт»

Сразу четыре награды высшего достоинства завоевали спортсмены юношеской команды «Восточник». Всероссийские соревнования «Кубок Приморья» собрали во Владивостоке около четырех сотен начинающих и опытных тхэквондистов из городов Дальнего Востока и Сибири.

На борцовские ковры-даянги спорткомплекса «Олимпиец» вышли 11 «восточников». Некоторые из ребят имеют опыт участия в соревнованиях различного уровня. Благодаря мастерству и бойцовскому характеру свои золотые медали уверенно завоевали «ветераны» команды – Максим Кокорин, сестры Ольга и Влада Ковальчук. Блестяще дебютировала на региональном турнире Полина Ежова, по итогам «Кубка Приморья» поднявшись на высшую ступень пьедестала. Отличную подготовку показали на соревнованиях и другие спортсмены «Восточника» – в том числе благодаря их мастерству и спортивной дисциплине сборная Приморья смогла выиграть Кубок, опередив Сахалин и Камчатку.

Наставник самой титулованной команды «Восточного Порта» Владимир Ким отметил, что завершившийся сезон по праву можно считать одним из самых результативных в славной истории спортивного коллектива. В том числе и потому, что «Восточник» блестяще прошел отборочный турнир на участие в VII Международных играх «Дети Азии», спонсором которых выступил «Восточный Порт», а лидер команды – школьник из Врангеля Илья Альмакеев – завоевал бронзовую награду престижных паназиатских соревнований.

Команда «Восточник» – неоднократный победитель и призер соревнований по тхэквондо как всероссийского, так и мирового уровня. Всестороннюю поддержку юным единоборцам оказывают АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» в рамках реализации программы социального развития «Спорт». Цель программы – сделать занятия спортом доступными для каждого жителя микрорайона Врангель.

Победители и призеры «Кубка Приморья» в составе команды «Восточник»:

1 место:

Ежова Полина (28 кг.)

Кокорин Максим (53 кг.)

Ковальчук Влада (47 кг.)

Ковальчук Ольга (52 кг.)

2 место:

Чертопрудова Мирослава (26 кг.)

Мазанова Доминика (44 кг.)

3 место:

Железнов Егор (37 кг.)

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