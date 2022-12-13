Кандидатам большинства высокооплачиваемых вакансий потребуется опыт работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2022 года специалисты сервиса SuperJob проанализировали 48 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до миллиона человек и рассказали, какие самые высокооплачиваемые предложения во Владивостоке. Ими стали должности руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам и торговых представителей, программистов, инженеров, водителей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На зарплату от 200 тысяч рублей в приморской столице может претендовать региональный менеджер по продажам облачных решений. Кандидат на эту должность должен иметь опыт работы в технологическом сегменте рынка от трех лет, навыки ведения комплексных проектов и продаж сложных В2В – продуктов, а также способности к ведению переговоров. В свою очередь, компания предлагает будущему сотруднику высокую заработную плату, обучение, премии, ДМС, мобильную связь, отпуск 39 дней и компенсацию расходов на спорт и питание.

Намного меньше требований к будущему директору агентства с зарплатой – 200 тысяч рублей. Помимо этого, работодатель обещает обучение и премии. Претенденту на эту должность необходимо иметь опыт личных продаж и самостоятельного формирования команды.

Третье место в топе высокооплачиваемых вакансий – начальник отдела развития банковских систем с зарплатой до 200 тыс. рублей. Однако для данной должности у кандидата должно быть высшее техническое образование, опыт проектной или командной работы и понимание принципов разработки. Бонусом для сотрудника будут премии и льготные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию.

Занимает четвертое место в рейтинге должность менеджера по привлечению корпоративных клиентов с оплатой труда от 85 тысяч рублей, а закрывает пятерку лидеров вакансия инженера (от 81 до 87 тысяч рублей).

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