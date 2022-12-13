Cлабослышащие приморцы смогут смотреть новогодние мультфильмы на жестовом языке

Скриншот с мультсериала «Простоквашино» на Rutube.

МТС создала синхронный перевод на русский жестовый язык новогодних мультфильмов «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также 13 серий (с 45 по 58 эпизод) анимационного ситкома «Простоквашино». Адаптивно-инклюзивный проект «Страна доступных мультфильмов» реализован совместно с киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом «Мультландия».

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

Адаптированные мультфильмы до конца декабря появятся на платформе VK Видео по ссылке, а также в подборке видеохостинга Rutube. Ранее благодаря реализации проекта для просмотра глухими и слабослышащими детьми уже были переведены на русский жестовый язык 44 эпизода мультсериала «Простоквашино».

Дополнительная информация о DE&I-проектах МТС:

В рамках политики «Многообразие, равенство и инклюзивность» Группа МТС реализует комплексную DE&I-программу по развитию инклюзивных возможностей для сотрудников и жителей территорий присутствия компании, а также по созданию и внедрению цифровых продуктов и сервисов, способствующих развитию доступной среды.

Компания реализует отдельную программу для людей с инвалидностью по слуху волонтерский театр кукол МТС «Мобильный театр сказок» поставил ряд спектаклей на русском жестовом языке, который вошел в каталог специального контента с сурдопереводом и субтитрами на телеканалах «В гостях у сказки» и «Мультиландия», а также на платформах онлайн-кинотеатра КION.

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