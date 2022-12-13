Три фильма-альманаха про Камчатку покажут во Владивостоке

Кинотеатр «Океан» (Набережная, 3). Фото: Сергей БАЛАНОВ

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта.

16, 17 и 18 декабря в кинотеатре «Океан» можно посмотреть три фильма-альманаха про Камчатку.

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Курилы на южных берегах (12+, 50 мин)

Знаменитый российский вейкбордист Никита Мартьянов возвращается на острова. Его цель стать первым вейкбордистом, рискнувшим прокатиться в этих экстремальных условиях. Вейкбординг в этом месте почти невозможен, но спортсмен воплотил свою мечту в жизнь.

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Волна 41 (12+, 50 мин)

Родоначальники камчатского серф-движения атлет Антон Морозов и режиссер Михаил Мороз отправляются в необыкновенное путешествие что бы покорить ранее не виданные волны и открыть природу Камчатки в первозданном виде.

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: История камчатского сноубординга (12+, 63 мин)

Невероятная история энтузиастов, усилиями которых сноубординг на Камчатке стал культовым и объединил тысячи молодых людей, дав им путевку в жизнь. Спортсмены-самоучки, выросшие среди вулканов, долгие годы считались сильнейшими в России. Именно они сняли первый отечественный фильм о сноубординге. Благодаря первооткрывателям сноубординга на Камчатке, о местных спотах и спортсменах заговорил весь мир.

Режиссеры фильмов:

Михаил Мороз – специализируется на съемке документальных фильмов об экстремальном спорте и дикой природе. С 2005 года принимает участие в съемках фильмов о хелиски на Камчатке. Сноубордист с 20-летним стажем.

Станислав Крайник – работал оператором-постановщиком в креативном агентстве The Rancon Company в Лос-Анджелесе. Его работы представлены на портале американской компании пост-продашн Company 3. Недавно работал с лауреатом премии «Оскар» режиссером-документалистом Луи Сахойосом.

Билеты на фильмы в кассе и на сайте illuzion.ru.

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