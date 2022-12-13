Прокуратура займется случаем с дрифтующими на гололеде машинами в Славянке

Машина дорожной службы также задела чей-то забор. Фото: принтскрин видео.

В сети начало распространяться видео, на котором дорожные службы устроили дрифт на заснеженных дорогах Славянки. После многочисленных публикаций в СМИ делом решила заняться прокуратура Хасанского района. Она проверит исполнение требований действующего законодательства при содержании автомобильных дорог в населенном пункте. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Сотрудники прокуратуры выяснили, что гололед на дорогах образовался из-за того, что службы не очистили покрытия от снега и наледи, а также не обработали противогололедными ситуациями. Все это привело к аварийным ситуациям, в том числе к тем, которые засняли камеры. Жертвами стали и сами дорожники.

Прокурор района Роман Язвенко выехал на место, чтобы лично наблюдать за работами по очистке дорог. В том числе он проконтролирует чтобы возместили ущерб жителю, чей забор снесла машина дорожной службы.

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