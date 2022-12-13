Работу аттракционов начнут контролировать Приморские власти

Несчастные случаи из-за неисправности аттракционов - не редкость. Фото: Игорь НОВИКОВ

Приморские власти теперь будут ответственны за техническое состояние и правильную эксплуатацию аттракционов. Такой проект поддержал комитет по продовольственной политике и природопользованию. Об этом рассказала пресс-служба законодательного собрания края.

С 1 января 2023 вступают в силу положения федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

– В связи с чем краевым правительством подготовлен законопроект, который позволит на региональном уровне организовать контроль за техническим состоянием аттракционов и правильностью их эксплуатации. На наш взгляд, это важная и нужная инициатива, тем более что несчастные случаи из-за неисправности аттракционов - не такая уж редкость, – отметил Андрей Андрейченко, председатель профильного комитета.

Закон будет рассмотрен в трех чтениях на очередном заседании законодательного собрания. Оно состоится 19 декабря.

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