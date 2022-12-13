В ночь с 13 на 14 декабря дорожные службы Владивостока будут чистить город

Дорожные службы будут вывозить снег с прибордюрной полосы. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

В ночь с 13 на 14 декабря дорожные службы Владивостока будут вывозить снег с прибордюрной полосы по нескольким адресам. Список выложила в своем telegram-канале администрация.

Автомобилистов просят не парковать свои машины на время работ на следующих участках: Некрасовский путепровод (оба направления ), мост через Вторую речку (оба направления), Октябрьская, Партизанский проспект, спуск к Гоголевской развязке от кольца Инструментального завода, от остановки «Гоголя» до Инструментального завода, в районе центральной площади, Океанский проспект (оба направления, начиная от центральной площади).

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о том, что очередной снегопад, который прошел в Приморье 12 декабря, привел к коллапсу на дорогах. Не спасли даже круглосуточные работы дорожных служб и снегоуборочная техника, работающая на опасных участках трасс. УМВД России по Приморскому краю опубликовало печальную статистику. За сутки в регионе случилось 64 ДТП.

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