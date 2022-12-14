В Приморье 14 декабря ожидаются похолодание и снегопад

Во Владивостоке похолодает до -12°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центральных районах Приморья 14 декабря ожидаются небольшой снег, накат на дорогах вместе с гололедицей. Ветер западный и северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров в крае опустятся до -8…-19°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не предвидятся, на дорогах появятся гололедные явления. Порывы ветра северо-западные сильные, в приморской столице похолодает до -10…-12°C.

В Уссурийске переменная облачность, гололедные явления, осадки не ожидаются. Ветер умеренный до сильного северо-западный. Температура воздуха в городе достигнет -9…-11°C.

В Находке также облачно, осадки не предвидятся, сильный северо-западный ветер. Столбики термометров покажут до -8…-10°C.

Напомним, что обрушившийся 12 декабря на край циклон принес много неприятностей. «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что за сутки на дорогах Приморья произошли 64 аварии.

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