Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Красноярска ложкой рассек щеку и повредил пазуху своему соседу по поезду, следовавшему маршрутом Владивосток-Москва. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. Следователь завершил расследование уголовного дела агрессора, сообщает «КП – Владивосток».

По данным портала МВД МЕДИА, работник одной из коммерческих организаций возвращался домой после вахты. В купе вместе с ним ехал еще один пассажир. По какой-то причине оба путника поссорились, после чего первый дважды ударил чайной ложкой по лицу второго.

– В результате у гражданина была рассечена щека и повреждена носовая пазуха. Раненого мужчину госпитализировали, врачи наложили ему несколько швов. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью, – отметили в полиции.

Далее транспортные полицейские задержали агрессора и доставили в отделение полиции города Шилка. На него завели уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На данный момент следователь Шилкинского линейного отделения полиции Забайкальского края завершил расследование происшествия. Утвержденное обвинительное заключение направлено в суд.

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