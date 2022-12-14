На коньках со скоростью: жителей трех приморских городов ждет сюрприз на катках

Каток на центральной площади Владивостока. Фото: Артур ВОВЖЕНЯК

МТС сообщает об увеличении скорости мобильного интернета стандарта LTE на 25 процентов на объектах активного зимнего отдыха жителей Приморского края. Рост скоростей стал возможным благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в местах расположения популярных катков во Владивостоке, Находке и Уссурийске.

Во Владивостоке улучшенное покрытие и новые скорости мобильного интернета доступны поклонникам катания на коньках в парке имени Лазо, в районе центральной площади, Седанкинского аэродрома, озера Чан и стадиона «Динамо» – здесь до конца декабря будут залиты катки на открытом воздухе. Помимо сезонных катков, МТС также прокачала сеть в КСК «Фетисов Арена», где проводятся ледовые шоу, спектакли и хоккейные матчи. В Уссурийске скорость мобильного интернета стала выше в районе стадионов «Городской» и «Локомотив», а в Находке – в микрорайоне МЖК и на крытом катке «Дельфин».

– Цифровой детокс у активных приморцев не в моде. Выезжая семьей на зимние катания, люди хотят быть на связи, активно общаться в мессенджерах, делать фото и видео для социальных сетей. С началом сезона коньков мы традиционно видим всплеск интернет-трафика в локациях, где расположены крупные катки. Поэтому с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта мы непрерывно анализируем работу базовых станций и заранее прогнозируем нагрузку на сеть. Чтобы наши абоненты могли комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами даже на катке, мы непрерывно улучшаем качество сети, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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