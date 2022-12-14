Жители Владивостока стали получать больше 80 тысяч рублей в месяц

За 2022 год оплату труда повысили на 112 предприятиях. Фото: Анастасия Осипова

Зарплата жителей Владивостока увеличилась по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в управлении финансов администрации города на заседании межведомственного комиссии по налоговой и социальной политики.

Совещание провел заместитель главы мэрии Сергей Дмитриенко, также в нем участвовали представители прокуратуры, пенсионного фонда и других государственных ведомств. По информации управления, за январь-август этого года среднемесячная зарплата жителей приморской столице достигла 80 605 рублей.

Комиссия проделывает большой объем работы по легализации оплаты труда местных жителей. За 12 месяцев 2022 года при главе Владивостока и районных административно территориальных управления прошли 222 заседания, на которых специалисты рассмотрели 1707 предприятий и обсудили вопросы по задолженности зарплаты и ее низкого уровня.

За этот год повысить оплату труда удалось на 112 предприятиях. Как рассказал Сергей Дмитриенко, владивостокцы, которые получают зарплату в неофициальном порядке, не получат оплачиваемый отпуск, больничный, пособия, также у них не формируются пенсионные накопления, а работодатель в таком случае уклоняется от налогов. В подобных ситуациях стоит обращаться в налоговую службу или трудовую инспекцию.

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