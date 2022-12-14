Приморский край дружит с провинцией Кангвон с 1994 года. ФОТО: ТК-канал ams_primorsky

Две южнокорейские провинции подготовили для приморских детей-инвалидов 200 новогодних подарков. Об этом сообщили в Агентстве международного сотрудничества региона. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Подарки упаковали жители провинций Кангвон и Северная Кенсан в Южной Корее. Их вручат матерям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Представители субъектов страны АТР уже передали упакованные презенты краевому отделению Всероссийской организации детей-инвалидов.

Торжественная церемония вручения состоялась в Центре социальной реабилитации «Солнечный мир». В ней приняли участие министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая и руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

– Благодарны корейской стороне за тёплое отношение, – добавили в агентстве.

Отметим, что Приморье дружит с провинцией Кангвон с 1994 года, с провинцией Северная Кёнсан – с 2018-го. Во Владивостоке находятся представители провинций: Лим Хёнгджун (Кангвон) и Со Донг Соб (Северная Кёнсан).

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