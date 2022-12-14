Фонд «Восточный Порт» подвел итоги своего участия в мероприятиях Декады инвалидов

В Находкинской коррекционной школе обучаются около 200 детишек с ОВЗ. Фото: АО «Восточный Порт»

Творческие мероприятия и социальные акции прошли в эти дни в нашей стране в рамках Декады инвалидов. Цель этого знакового события – привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и вовлечение их в общественную жизнь.

К мероприятиям Декады инвалидов традиционно присоединился Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Совместно с работниками Дома культуры поселка Врангель Фонд организовал показ новогоднего спектакля «Снежная-снежная сказка» для детей с ОВЗ. В ходе праздника каждый из ребят получил сладкие подарки от «Восточного Порта».

Волонтеры индивидуально общаются с каждым из ребят. Фото: АО «Восточный Порт»

Еще одну музыкальную праздничную постановку, роли в которой сыграли актеры ДК Врангеля, Фонд «Восточный Порт» организовал для воспитанников Находкинской коррекционной школы (НКШ). Здесь обучаются около 200 детишек с ОВЗ. К слову, визиты волонтеров и сотрудников Фонда в НКШ с подарками и приятными сюрпризами становятся уже доброй традицией для обеих сторон. С улыбками и радостью в глазах добровольцев Фонда, учащихся школ Врангеля, каждый раз встречают и воспитанники группы «Капельки» в детском саду №65. Уже более трех лет в этой группе проходят коррекционное обучение детишки с ОВЗ. Волонтеры индивидуально общаются с каждым из ребят, вместе ходят на прогулку, вместе осваивают развивающие игры.

Участие в мероприятиях Декады инвалидов – не единственная акция Фонда «Восточный Порт» в канун наступающего нового года, направленная на поддержку людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Совсем скоро стартует акция Фонда – «Неделя Добра» – традиционный марафон, основная цель которого – подарить новогодний праздник тем, кто сейчас в этом действительно очень нуждается.

Участие в мероприятиях Декады инвалидов – не единственная акция Фонда. Фото: АО «Восточный Порт»

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