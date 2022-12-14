Около 50 КАМАЗов снега вывезли рабочие ночью с 13 по 14 декабря во Владивостоке

Дорожники продолжат работы по уборке снега. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Уже вторые сутки дорожники продолжают устранять последствия снегопада, который выпал в Приморье 12 декабря. Ранее гололед на дорогах привел к коллапсу на дорогах, в школах отменили занятия, а на опасных участках дорог дежурила специальная техника. Несмотря на это, специалисты не сдаются и продолжают выполнять свою работу. Именно поэтому ночью с 13 по 14 декабря дорожники вывезли почти 50 КАМАЗов снега с дорог и тротуаров во Владивостоке. Кроме того, они проводили обработку реагентами территорий возле школ, детских садов и других социальных объектов, а также повторно проходили по межквартальным проездам, расчищая их от наледи.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, минувшей ночью дорожники ликвидировали последствия непогоды на Второреченском мосту, проспекте 100-летия Владивостока (в районе остановок «Магнитогорская», «Фабрика Заря» и так далее), Алеутской, Светланской (в районе центральной площади), Океанском проспекте (от центральной площади вверх к Покровскому парку) и по некоторым другим адресам.

Перечень адресов, где очистят дороги, будет известен в ближайшее время. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

– Мы продолжим наводить порядок на пешеходных зонах и вывозить снег с тех адресов, где это не создаёт серьёзных помех автотранспорту. В ночь на четверг работа по вывозу снега будет усилена, работать будем на основных маршрутах. Перечень адресов, где будем вывозить ночью снег, будет озвучен ближе к вечеру, – отметили специалисты.

Они также предупредили, что работы по уборке территорий продолжатся днем 14 декабря и попросили автомобилистов не парковать машины вдоль дорог.

Напомним, «Комсомолка» писала, что прокуратура Владивостока очередной раз недовольна уборкой снега в приморской столице. По результатам проверок будет назначена мера наказания.

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