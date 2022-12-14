Так решаются будничные вопросы во Владивостоке.
Фото: принтскрин видео.
В полиции завели уголовное дело на жителя Владивостока, угрожавшего ружьем мужчине, с которым они не поделили проезд. У хулигана изъяли оружие, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает «КП».
Ранее издание публиковало видео, на котором 54-летний мужчина целится из охотничьего ружья в молодого человека на парковке возле бизнес-центра «Навигатор». Здесь, на улице Пологой, они не смогли разъехаться, из-за чего завязался конфликт, предположили очевидцы.
После обращения охранника торгового центра в дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский) УМВД Владивостока агрессора задержали и доставили в отделение.
– Установлено, что оружие зарегистрировано в установленном законодательством порядке: владелец предоставил сотрудникам полиции соответствующие документы, – отметили в УМВД края.
Уголовное дело на вспыльчивого приморца заведено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас он задержан.
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