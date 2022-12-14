Так решаются будничные вопросы во Владивостоке. Фото: принтскрин видео.

В полиции завели уголовное дело на жителя Владивостока, угрожавшего ружьем мужчине, с которым они не поделили проезд. У хулигана изъяли оружие, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает «КП».

Ранее издание публиковало видео, на котором 54-летний мужчина целится из охотничьего ружья в молодого человека на парковке возле бизнес-центра «Навигатор». Здесь, на улице Пологой, они не смогли разъехаться, из-за чего завязался конфликт, предположили очевидцы.

После обращения охранника торгового центра в дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский) УМВД Владивостока агрессора задержали и доставили в отделение.

– Установлено, что оружие зарегистрировано в установленном законодательством порядке: владелец предоставил сотрудникам полиции соответствующие документы, – отметили в УМВД края.

Уголовное дело на вспыльчивого приморца заведено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Сейчас он задержан.

ПО ТЕМЕ:

Не уступил проезд: в центре Владивостока мужчина достал винтовку, чтобы устроить вендетту

Жители Владивостока заметили в центре города мужчину с огнестрельным оружием (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дед Мороз бы позавидовал. Скорость доставки подарков удивит даже скептиков

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте