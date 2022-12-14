Синоптики рассказали, чего стоит бояться жителям Чукотки

Температура воздуха будет достигать -50 градусов по Цельсию. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сильная метель, плохая видимость на дорогах и порывы ветра 25-30 метров в секунду ожидаются на Чукотке 14 декабря и продлятся около 12 часов. Циклон накроет ГО Певек, спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не выходить на водные объекты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу.

По данным «Чукотского УГМС» 14-15 декабря небольшой снег накроет многие населенные пункты округа. На побережье Восточно-Сибирского и Чукотского морей порывы ветров будут достигать 20 метров в секунду с низовой метелью, а температура воздуха -33…-35 °C, в континентальной части -40 -45°С, а местами до -50 °C.

Специалисты МЧС предупреждают, что сильные порывы ветра могут стать причиной обрывов линий электропередач, повреждений кровельных конструкций зданий и падений предметов с крыш, окон и балконов домов.

Телефон ЕДДС: ГО Певек 8(42737)4-16-20. В случае ЧС следует позвонить по номеру экстренных служб «112».

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