Юные жители Владивостока вместе с артистами цирка отправятся на поиски маленькой елочки

С 24 декабря по 15 января Владивостокский цирк приглашает за отличным настроением на яркую новогоднюю программу Российского государственного цирка «Елка в цирке».

Новый год – это время чудес и волшебства. А настоящее Волшебство возможно лишь в цирке.

С 24 декабря зрителей ждет увлекательное приключение. Вместе с главными героями вы отправитесь на поиски…маленькой елочки, которой, вдруг стало холодно зимой, и добрый Дедушка Мороз решил подарить ее дворнику.

Но рассеянный дворник не уберег подарок Дедушки и, конечно же, пострадал от проказ Кикиморы и Лешего, которые не просто строят козни, а еще и ловко передвигаются по канату, дружат с Кощеем Бессмертным, а тот в свою очередь ловко жонглирует мячами.

Казалось бы, до Нового года все меньше времени, дворнику во чтобы то ни стало нужно найти подарок – эту маленькую елочку, без которой немыслим самый главный праздник…

Получится ли это у главного героя? Можно узнать, став зрителем прекрасного циркового представления «Елка в цирке».

Два часа на манеже выступают титулованные артисты в самых разнообразных жанрах: воздушные гимнасты, акробаты на турниках, жонглеры, легендарные канатоходцы, прославленные Кубанские казаки Юрия Мерденова, дрессировщики собак, медведей.

Созвездие артистов настоящего Русского цирка приглашает вас в Новогоднее путешествие.

Перед каждым представлением в фойе цирка гостей ждет долгожданная встреча со Снегурочкой и Дедом Морозом, хороводы вокруг елки, подарки за карнавальный костюм и заряд положительных эмоций для празднования Нового года.

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