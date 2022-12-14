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НовостиВладивосток14 декабря 2022 6:47

Девять человек спасли пожарные из охваченного огнем жилого дома во Владивостоке

Специалисты устанавливают причину возгорания девятиэтажки
Роман КИРИЛКИН
Отряд МЧС через шесть минут прибыл на место происшествия.

Отряд МЧС через шесть минут прибыл на место происшествия.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке в районе Второй Речки загорелся многоэтажный жилой дом. Возгорание произошло по адресу проспект 100-летия Владивостока, 129. Спасатели спасли девять человек из здания, среди которых было два ребенка, сообщает «КП».

Сообщение о том, что пламя охватило девятиэтажную постройку поступило в 12:08 на телефон пожарно-спасательной службы. Отряд МЧС через шесть минут прибыл на место происшествия.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окна на восьмом этаже валил густой дым. С помощью спасательных устройств из отрезанных дымом помещений спасатели вывели жителей дома. Ещё 12 человек эвакуировались самостоятельно.

В результате пожара квартира повреждена на площади около 45 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано четыре единицы пожарной техники и 21 человек личного состава.

Напомним, ранее «КП» писала, что утром в Уссурийске произошел взрыв в газа в гараже. Огонь уничтожил машину и пристройку. Хозяина объекта госпитализировали.

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