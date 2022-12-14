Девять человек спасли пожарные из охваченного огнем жилого дома во Владивостоке

Отряд МЧС через шесть минут прибыл на место происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке в районе Второй Речки загорелся многоэтажный жилой дом. Возгорание произошло по адресу проспект 100-летия Владивостока, 129. Спасатели спасли девять человек из здания, среди которых было два ребенка, сообщает «КП».

Сообщение о том, что пламя охватило девятиэтажную постройку поступило в 12:08 на телефон пожарно-спасательной службы. Отряд МЧС через шесть минут прибыл на место происшествия.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, из окна на восьмом этаже валил густой дым. С помощью спасательных устройств из отрезанных дымом помещений спасатели вывели жителей дома. Ещё 12 человек эвакуировались самостоятельно.

В результате пожара квартира повреждена на площади около 45 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано четыре единицы пожарной техники и 21 человек личного состава.

Напомним, ранее «КП» писала, что утром в Уссурийске произошел взрыв в газа в гараже. Огонь уничтожил машину и пристройку. Хозяина объекта госпитализировали.

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