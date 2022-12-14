Во Владивостоке пройдет финальный концерт благотворительного фестиваля «Союзмультфильм»

Третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм», стартовавший 28 октября, завершится финальными концертами в Москве, Владивостоке и Казани 17 и 18 декабря.

Мультконцерт – запоминающееся и радостное мероприятие для всей семьи, которое никого не оставляет равнодушным. Познавательный формат концерта позволяет окунуться в волшебный мир мультфильмов, а также приобщает юных зрителей к классической музыке.

Фестиваль вновь собрал легендарных героев киностудии «Союзмультфильм». В программе концертов – всеми любимые мультфильмы детства: «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню». Музыка и песни, созданные известными композиторами – Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, звучат в исполнении симфонических оркестров, солистов и детских хоров.

Во Владивостоке мультконцерт пройдет 17 декабря при участии Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением Отабека Расулова в Приморской краевой филармонии. Билеты на это мероприятие приобрести нельзя, так как гости – это ребята из детских домов, малоимущие и другие социально незащищенные группы населения, организаторы заранее раздают пригласительные.

Отметим, что по всей России 11 городов-участников. Фестиваль уже приняли лучшие площадки в Красноярске, Красногорске, Санкт-Петербурге, Курске, Тольятти, Великом Новгороде, Иркутске, Нижнем Новгороде.

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