Больше 20 улиц Владивостока вошли в список для дорожного ремонта в 2023 году

В городе проведут локальный и комплексный ремонт. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Администрация Владивостока завершает приемку выполненного в 2022 году ремонта дорог. В мэрии уже формируют перечень адресов на будущий строительный сезон, в план комплексных работ вошли самые проблемные участки города.

Как рассказал заместитель главы приморской столицы – руководитель управления дорог Дмитрий Долгий, в новом строительном сезоне ожидается не только комплексное, но и локальное восстановление поврежденных территорий.

В список для обновления включили уже больше 20 адресов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут улицы Волжскую, Толстого и Шуйскую. А на средства из городского бюджета и субсидий правительства Приморья восстановят участки дорог на Давыдова, Карла-Маркса 56-98, Махалина, Луговой 81а-71а, Окатовой 16-20, Часовитина 10-12, Олега Кошевого 27-33, проспекте Красного Знамени 94-104, Пирогова, Тетюхинской и других территориях. Работы продолжатся на Калинина и Нейбута, где в 2022 году прошел первый этап комплексного ремонта.

Одна из улиц, которая попала в список - это Давыдова. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Всего в этом году комплексный ремонт провели на 33 дорогах приморской столицы, больше чем по 100 адресам восстановили поврежденные участки.

Всего за 2022 год во Владивостоке отремонтировали 33 дороги. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что во Владивостоке восстанавливают не только дороги, но и социальные объекты. Во вторник, 13 декабря, распахнул свои двери обновленный бассейн Дворца спорта «Юность». Специалисты отремонтировали здесь потолок и систему освещения, провели генеральную уборку и проверили качество воды. Занятия в бассейне уже восстановлены и проходят по расписанию.

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