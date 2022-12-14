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НовостиВладивосток14 декабря 2022 7:20

Больше 20 улиц Владивостока вошли в список для дорожного ремонта в 2023 году

Специалисты восстановят самые проблемные участки города
Анастасия АЛЯМКИНА
В городе проведут локальный и комплексный ремонт.

В городе проведут локальный и комплексный ремонт.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Администрация Владивостока завершает приемку выполненного в 2022 году ремонта дорог. В мэрии уже формируют перечень адресов на будущий строительный сезон, в план комплексных работ вошли самые проблемные участки города.

Как рассказал заместитель главы приморской столицы – руководитель управления дорог Дмитрий Долгий, в новом строительном сезоне ожидается не только комплексное, но и локальное восстановление поврежденных территорий.

В список для обновления включили уже больше 20 адресов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в порядок приведут улицы Волжскую, Толстого и Шуйскую. А на средства из городского бюджета и субсидий правительства Приморья восстановят участки дорог на Давыдова, Карла-Маркса 56-98, Махалина, Луговой 81а-71а, Окатовой 16-20, Часовитина 10-12, Олега Кошевого 27-33, проспекте Красного Знамени 94-104, Пирогова, Тетюхинской и других территориях. Работы продолжатся на Калинина и Нейбута, где в 2022 году прошел первый этап комплексного ремонта.

Одна из улиц, которая попала в список - это Давыдова.

Одна из улиц, которая попала в список - это Давыдова.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Всего в этом году комплексный ремонт провели на 33 дорогах приморской столицы, больше чем по 100 адресам восстановили поврежденные участки.

Всего за 2022 год во Владивостоке отремонтировали 33 дороги.

Всего за 2022 год во Владивостоке отремонтировали 33 дороги.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что во Владивостоке восстанавливают не только дороги, но и социальные объекты. Во вторник, 13 декабря, распахнул свои двери обновленный бассейн Дворца спорта «Юность». Специалисты отремонтировали здесь потолок и систему освещения, провели генеральную уборку и проверили качество воды. Занятия в бассейне уже восстановлены и проходят по расписанию.

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