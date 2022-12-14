Полиция Партизанка ищет очевидцев смертельного ДТП

Полиция ищет свидетелей случившегося для расследования. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция Партизанского района ищет очевидцев смертельного ДТП, которое произошло 14 декабря примерно в 7 утра. На 123 километре автодороги Артем – Находка – Порт Восточный. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В поселке Волчанец водитель сбил 73-летнюю женщину на пешеходном переходе. Она скончалась, а сам автомобилист спешно скрылся с места преступления.

На него уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Ему грозит срок до 12 лет.

Но пока что полиция только ищет свидетелей случившегося для расследования.

Информацию можно сообщить по адресу: село Владимиро-Александровское, улица Седова, 22.

Или же можно позвонить в ГИБДД Партизанского района по следующим номерам: 84236521722 или 89143320110. Звонок останется анонимным.

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