В Приморье завели уголовное дело на судоводителя, из-за которого утонул пассажир

Лодка столкнулась с подводным природным объектом и опрокинулась. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортная прокуратура Находки направила в суд уголовное дело на 39-летнего жителя города Арсеньев. Мужчине грозит срок из-за нарушения правил безопасности движения морского транспорта, которое повлекло смерть другого человека.

В августе 2020 двое мужчин отправились на рыбалку. После нее они на надувной моторной лодке отправились в поселок Моряк-Рыболов Ольгинского района. Двигались рыбаки по акватории Японского моря, было темно и туманно. Видимости никакой. В результате лодка столкнулась с подводным природным объектом и опрокинулась. Пассажир, на котором не было даже спасательного жилета, утонул.

Судоводителя обвинили в преступлении по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь ему грозит срок до 5 лет.

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