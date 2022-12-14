Первый в своем роде фестиваль стартует во Владивостоке

Чай с апельсином. Архив «КП». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Скажите, вы любите чай? Если да, то у нас для вас прекрасные вести – с 15 по 18 декабря во Владивостоке пройдет первый фестиваль чая TeeJur Toujours – «Тиджур навсегда». Организатором мероприятия выступает известная в городе сеть кофеен Kafema, и это значит, что обязательно будет здорово, сочно и интересно.

Старт фестиваля назначен на 15 декабря не случайно – в эту дату весь мир празднует День чая. Но одних суток будет явно мало, чтобы рассказать о богатой традициями культуре чая, его заваривания, особенностях, посуде и многом-многом другом. За четыре дня на шести площадках «Кафемы» гостей ждут дегустации и чайные церемонии, лекции и мастер-классы. Не знаю, как вы, а я уже слышу аромат свежего напитка, который заваривается в стеклянной посуде.

Англия считается одной из самых чайных стран, поэтому она первая в списке. Узнать о традициях страны и вкусовых особенностях местных жителей можно будет Светланской, 17, и Адмирала Фокина, 5а. Восточные сказки – напитки со специями и сладости – ждут своих почитателей на Мордовцева, 3. А на Уборевича, 10б, гостям расскажут о тайнах китайской культуры. Познакомиться поближе с Индией и их знаменитым чаем масала можно на Русской, 46, и Суханова, 63. Японская медитация неспешно развернется в Нагорном парке, а про русские традиции в виде чая из блюдца, варенья и бубликов расскажут на Батарейной, 2. С полной программой на остальные дни можно познакомиться здесь.

Кстати говоря, в среду, 14 декабря, в гостях радио «Комсомольская правда» во Владивостоке приходили представители «Кафемы» – региональный директор Каталина Веленцеи и чайный эксперт Катя Михайлова. Они поделились деталями грядущего фестиваля, например, каждый бариста, который будет рассказывать о той или иной чайной стране, будет в одеждах с элементами традиционных костюмов.

Послушать о секретах приготовления напитка и узнать про танец чаинок можно в нашем подкасте:

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