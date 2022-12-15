В Приморье 15 декабря похолодает до -19°C

Во Владивостоке похолодает до -11°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 15 декабря, на погоду в Приморье повлияет гребень антициклона, существенные осадки в крае не ожидаются. На дорогах появится снежный накат и гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров покажут до -8…-19°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Порывы северо-западного ветра умеренные, вечером усилится. Температура воздуха в приморской столице достигнет -9…-11°C.

В Уссурийске небольшая облачность, умеренный северо-западный ветер, осадки не предвидятся. В городе похолодает до -10…-12°C.

В Находке небольшая облачность, гололедица на дорогах, без осадков. Ветер умеренный северо-западный. Столбики термометров опустятся до -8…-10°C.

Напомним, что синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящие выходные. В ночь на 17 декабря из-за гребня антициклона в Приморье похолодает до -20…-27°C, в горных районах ожидается крепкий мороз до -29…-35°C, а на побережье столбики термометров покажут до -14…-19°C.

В воскресенье, 18 числа, в крае пройдет небольшой снег.

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