В Приморье добытчики золота через промоины в дамбе сбрасывали сточные воды в реку

У компании нарушены условия лицензии и технического проекта. Фото: Аца КОШТЭ

Владивостокская межрайона природоохранная прокуратура выявила нарушения при добыче золота в Красноармейском районе. На виновников уже завели административные дела и в качестве наказания назначили штрафы.

Как рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ, на участке недр в долине реки Далекая ООО «Бухта Южная» добывало россыпное золото. После проверки ведомства выяснилось, что у компании нарушены условия лицензии, а также технического проекта: организация сбрасывала сточные воды в реку через промоины в дамбе.

Дамбу восстановили, поэтому сброс сточных вод прекращен, а площадки для накопления отходов оборудовали по санитарно-эпидемиологическим требованиям. К дисциплинарной ответственности привлекли четырех должностных лиц. Также на виновных завели несколько административных дел: по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ (нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами), части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). В качестве наказания нарушителям назначили штраф.

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