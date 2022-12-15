Один звонок обошелся жителю Приморья почти в четыре миллиона рублей

Мужчина написал заявление в полицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель села Вольно-Надеждинское получил звонок от неизвестного номера, мужчина как ни в чем не бывало взял трубку. Голос на том конце заявил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит и переоформить номер телефона с помощью счета банковской карты. Звонивший представился сотрудником банка и убедил перевести на разные счета три с половиной миллиона рублей, а после исчез.

45-летний приморец понял, что его обманули мошенники, когда уже выполнил все переводы денежных средств. Он написал заявление в полицию, объяснил, что поверил лже-специалисту, потому что хотел сохранить свои сбережения.

Совсем недавно «Комсомолка» рассказывала похожую историю. Житель Большого Камня стал жертвой мошенников. Он обратился в отделение полиции с заявлением, в котором рассказал, что перевел злоумышленнику почти 4,5 миллиона рублей. Для того чтобы выплатить ложный кредит, мужчина взял займы в пяти банках города.

Телефонные мошенники пробуют разные схемы, представляются сотрудниками банков, родственниками, попавшими в беду, даже представителями администрации. Стоит проверить номер, с которого звонит неизвестный человек, проявлять осторожность, быть внимательными и не доверять голосу на той трубке, пускай он так убедительно звучит.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дед Мороз бы позавидовал. Скорость доставки подарков удивит даже скептиков

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.