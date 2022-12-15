Причиной отключений стало проведение аварийных работ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие дома останутся без холодного водоснабжения 15 декабря в приморской столице. Причиной отключений стали аварийные работы. Об этом сообщили в «Примводоканале». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, отключения стартовали в 9 и 10 часов утра по следующим адресам:

Кузнецова, 90; Невельского, 19; Черняховского, 3, 5, 13.

Аллилуева, 12, 14; Баляева, 60, 58; Жигура, 2, 4, 6, 13; Котельникова, 7, 7а, 16, 18.

Специалисты уже устраняют неполадки. Вода вернется в дома жителей в 20:00.

Отключения холодного водоснабжения с 10 утра до 19:00 пройдут на улицах:

Авраменко; Верхнепортовой, 78в, 78, 76, 74, 70, 68, 66, 66а, 68а, 68б, 64, 64а, 41, 56, 56а, 46, 44, 44а, 42, 40, 40а, 38, 32, 30, 72, 72/1, 72/2, 72/3; Казанской, 1; Пестеля, 5; Станюковича; Чернышевского, 15.

Помимо этого, воды лишились приморцы, проживающие на Североморской и Сочинской, но подключить ее сотрудники «Примводоканала» обещают уже в два часа дня.

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