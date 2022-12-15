Ни денег, ни сахара: чем обернулась для приморцев доставка продуктов на дом

Женщина рискует отправиться за решетку на пять лет. Фото: Даниил ОПАРИН

В Приморье окончено расследование уголовного дело о серии мошенничеств. Подозревается в совершении преступлений женщина 31 года из города Артема. В отделении полиции она рассказала, как наживалась на тех, кто экономил деньги на мясе, сахаре и крупах. Теперь нарушительницу ждет суд, сообщили 15 декабря в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве рассказали, что в марте 2022 года в полицию обратилось большое количество людей, которые стали жертвами аферистки. В ходе следствия установили, что злоумышленница создала групповой чат в одном из мессенджеров, где размещала объявление о продаже и доставке продуктов. Цены круп, сахара и мясных изделий привлекли приморцев, ведь они были намного ниже рыночных. Когда потенциальные покупатели переводили лжепродавщице деньги за товары, женщина переставала выходить на связь.

Сотрудники правопорядка установили причастность подозреваемой к 15 преступлениям. Сумма общего ущерба по данным нарушениям составила больше 250 тысяч рублей.

Следует заметить, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за растрату чужого имущества. Определять, виновна ли она в мошенничестве, предстоит суду (статья 159 УК РФ). Нарушительнице может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

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