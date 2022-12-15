20 тысяч жителей Владивостока остались без воды из-за крупной коммунальной аварии

На месте коммунальной аварии образовался гололед. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

15 декабря во Владивостоке более 100 многоквартирных домов, в которых проживают около 20 тысяч человек, остались без воды. На улице Верхнепортовая в районе 78 дома на участке холодного водоснабжения произошел прорыв. Случившимся заинтересовалась прокуратура.

На месте коммунальной аварии из-за минусовых температур на улице образовался гололед. Прокуратура Фрунзенского района организовала проверку, в скором времени дадут оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг и исполнение требований законодательства при содержании и эксплуатации сетей.

По результатам проверки примут исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Напомним, «Комсомолка» уже рассказывала о похожих случаях. Жители Владивостока все еще помнят, как на Бородинской улице прорвало трубу горячего водоснабжения и огромный фонтан кипятка вырвался на автомобили и прохожих.

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