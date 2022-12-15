«Не всегда смотрят телевизор»: Олег Кожемяко отдал важное поручение о чрезвычайных ситуациях

Последствия тайфуна в сентябре. Фото: соцсети

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести систему обязательного СМС-информирования о чрезвычайных ситуациях в регионе. Это подразумевает корректировку местных правовых актов, чтобы операторы обязаны были делать это на безвозмездной основе. С таким предложением Олег Николаевич выступил на совещании по итогам деятельности по предупреждению и ликвидации ЧС в Улан-Удэ под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова. Информацию привели в пресс-службе регионального правительства.

Основанием для инициативы стал прошедший в Приморье в сентябре 2022 года тайфун «Хиннамнор», унесший жизни как минимум 8 человек. Доводы подкрепил глава прокуратуры Приморского края Сергей Столяров, заявив, что причина гибели людей в ненадлежащем оповещении людей.

– Опыт показал, что люди наиболее оперативно реагируют на СМС-оповещение. Не всегда жители слышат звуки сирен, смотрят телевизор, где транслируется информация о ЧС. И важно, чтобы такой вид оповещения, как СМС-рассылка, входил в обязательную систему оповещения, – заявил губернатор.

«Комсомолка» подробно писала о последствиях сокрушительного тайфуна. «Хиннамнор» сносил мосты и дома, а также израсходовал резервный фонд правительства Приморья на нужды по восстановлению инфраструктуры.

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