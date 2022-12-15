Молодые жители Владивостока получили премии за творчество и вклад в общественную жизнь

В следующем году наградят 15 человек. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Глава Владивостока Константин Шестаков поздравил лауреатов ежегодной премии «Есть за что!» За успешную реализацию творческих проектов наградили 10 молодых людей, сообщили в мэрии Владивостока. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, кому достались награды.

Президент АНО «Центра развития кинематографа» Илья Чистов получил премию за вклад в творческий потенциал владивостокцев. Более трех лет Илья занимается развитием местной киноиндустрии. Среди лауреатов отметили также спортсмены, поэты, художники, руководители творческих проектов.

Например, наградили одну из создателей «БебиШеринг», онлайн-платформы по безвозмездному обмену товаров для детей, Галину Якунину. Вручили премию и Дарье Павловой, художнику, члену творческого объединения «Дом культуры», члену Творческого союза художников России. Среди других лауреатов оказались Максим Русанов, глава организации по развитию трикинга (спортивное движение, сочетающее боевые искусства и гимнастики для создания зрелищности) и системы обучения по этому направлению, а также Алексей Дыба, руководитель креативного агентства по продвижению социально значимых и некоммерческих проектов «Промоут.ми», преподаватель Владивостокского государственного университета, а также член команды АНО «Владивосток дизайн».

В мэрии напомнили, что это уже 10 конкурс, проводится он ежегодно. Всего в этом году поступило 52 заявки на участие. Многие соискатели подавали документы не первый год, развивая и продвигая свои проекты.

– Хочу поблагодарить вас за труд и неравнодушие к городу, за активное участие в общественной жизни, за ваши инициативы и проекты. Своей активной деятельностью вы доказываете, что на нашу молодежь можно положиться во всех сферах деятельности. Приятно видеть, что все вы, лауреаты премии, уже достигли определенных, заметных успехов, и я надеюсь, что на достигнутом результате не остановитесь. Впереди у вас наверняка еще много открытий и побед. Нам предстоит реализовать еще много проектов, и администрация города рассчитывает на вашу помощь. Именно поэтому мы приняли решение, что в следующем году премия будет присуждена не 10, а 15 талантливым молодым людям, – сказала глава Владивостока Константин Шестаков.

Напомним, в 2022 году состоялось награждение волонтеров дальневосточного центра.

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