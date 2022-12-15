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НовостиВладивосток15 декабря 2022 7:09

Жители России назвали Владивосток одним из лучших городов для зимнего отдыха

Больше всего посетить приморскую столицу хотят женщины
Павел САХАРОВСКИЙ
SuperJob опросил 1600 жителей России.

SuperJob опросил 1600 жителей России.

Фото: Вадим ПОПОВ

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросили 1600 жителей России, чтобы узнать, где они планируют проводить время на новогодних каникулах. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

Остаться дома и провести праздник в круг семьи хотят 43% опрошенных: 48% мужчин и 39% женщин. Но есть и те, кто мечтает посетить другие города во время каникул.

Прогуляться по заснеженным улицам Владивостока из всего количества опрошенных хотели бы 2%, из них 2% мужчины и 3% женщин.

Самыми желанными городами для новогоднего времяпрепровождения стали Москва и Санкт-Петербург, за них проголосовали 16%. Сочи мечтают посетить 10%, а Карелия и Байкал получили по 4%. Кроме Владивостока 2% голосов набрали Алтайский край, Великий Устюг, Владимир, Домбай, Казань, Калининград, Красноярск, Крым, Московская область, Новосибирск, Ставрополье, Ярославль.

Кстати, команда «Комсомольской правды – Владивосток» в рамках автопробега путешествует по Приморью, чтобы узнать, где в крае можно отдохнуть зимой. Мы уже посетили водопад Неожиданный, центр отдыха «Комета» и парк «Озера».

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