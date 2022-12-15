Жители России назвали Владивосток одним из лучших городов для зимнего отдыха

SuperJob опросил 1600 жителей России. Фото: Вадим ПОПОВ

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросили 1600 жителей России, чтобы узнать, где они планируют проводить время на новогодних каникулах. Подробности – в материале «Комсомольской правде – Владивосток».

Остаться дома и провести праздник в круг семьи хотят 43% опрошенных: 48% мужчин и 39% женщин. Но есть и те, кто мечтает посетить другие города во время каникул.

Прогуляться по заснеженным улицам Владивостока из всего количества опрошенных хотели бы 2%, из них 2% мужчины и 3% женщин.

Самыми желанными городами для новогоднего времяпрепровождения стали Москва и Санкт-Петербург, за них проголосовали 16%. Сочи мечтают посетить 10%, а Карелия и Байкал получили по 4%. Кроме Владивостока 2% голосов набрали Алтайский край, Великий Устюг, Владимир, Домбай, Казань, Калининград, Красноярск, Крым, Московская область, Новосибирск, Ставрополье, Ярославль.

Кстати, команда «Комсомольской правды – Владивосток» в рамках автопробега путешествует по Приморью, чтобы узнать, где в крае можно отдохнуть зимой. Мы уже посетили водопад Неожиданный, центр отдыха «Комета» и парк «Озера».

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