Во Владивостоке появились дог-боксы, благодаря которым хозяева смогут убирать за своими питомцами

Дог-боксы – это металлические стойки с гигиеническими пакетами. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Дог-боксы – это металлические стойки с гигиеническими пакетами. В крупных городах России ими уже не удивить, а вот до Владивостока тенденция добралась только сейчас. Первые дог-боксы появились в сквере Первой маевки и в Покровском парке. И их будет становиться только больше. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Сотрудники муниципального предприятия «Зеленый Владивосток» устанавливают новые дог-боксы. Скоро они появятся сразу в нескольких скверах: Гайдамакском, Рыбацкой славы, Веры и надежды, Некрасовском и Курсантском.

В мэрии уверены, что это поможет поддерживать город чистым и опрятным. А также станет важным аргументов в спорах владельцев домашних животных и их оппонентов.

А как же пользоваться нововведением? В верхней части урны есть пакеты с картонным совком. Их владельцы собак смогут использовать для уборки за своими питомцами, а уже грязный пакет бросить в нижний отсек для отходов. Важное уточнение: стойки нельзя использовать для других отходов.

Владивосток стал первым городом Приморского края, в котором запустили подобный проект. Но планируется, что практику подхватят и другие населенные пункты региона.

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