Скоро в 100 многоквартирных домов Владивостока вернется вода

20 тысячам жителей вернули воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ремонтные работы на улице Верхнепортовая завершены. Ресурсоснабжающая организация уже приступила в запуску системы и возобновлению водоснабжения 100 многоквартирных домов Владивостока. Подробнее – в материале «КП».

Напомним, что 15 декабря около 20 тысяч человек остались без воды. Оказалось, что на участке холодного водоснабжения произошел прорыв. Случившейся аварией заинтересовалась прокуратура.

Выяснилось, что из-за минусовых температур на улице образовался гололед. Прокуратура Фрунзенского района быстро организовала проверку, чтобы дать оценку соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг и исполнение требований законодательства при содержании и эксплуатации сетей. Подобные аварии в городе происходят не в первый раз. Жители Владивостока все еще помнят, как на Бородинской улице прорвало трубу горячего водоснабжения и огромный фонтан кипятка вырвался на автомобили и прохожих.

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